مجلس النواب الأمريكي يقر قانون إصلاح الضرائب

واشنطن(صدى):

أعلن مجلس النواب الأمريكي، اليوم الثلاثاء، عن مشروع قانون إصلاح الضرائب في صورته النهائية.

وأكد مكتب نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، أنه سيرأس التصويت في مجلس الشيوخ على مشروع قانون إصلاح الضرائب.

وقالت إليسا فرح المتحدثة باسم بنس، على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ” نائب الرئيس سيرأس الاقتراع التاريخي ” .

وقد يكون صوت ” بنس ” حاسما لصالح المشروع إذا تعادلت الأصوات المؤيدة والرافضة له.

وكان من المقرر أن تبدأ زيارة بنس إلى الشرق الأوسط الثلاثاء، لكن تم تأخيرها إلى منتصف يناير المقبل ما يسمح لبنس بالبقاء فى واشنطن فى حال كان هناك حاجة لصوته فى مجلس الشيوخ لإقرار اصلاحات الرئيس دونالد ترامب الضريبية.