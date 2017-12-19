بالفيديو.. ” الجاسم ” يعتزل كرة القدم دوليًا بعد المونديال

طلال الغامدي(صدى):

أعلن نجم المنتخب الوطني وقائد الأهلي اللاعب تيسير الجاسم ، عن اعتزاله نهائيًا لكرة القدم على المستوى الدولي ، بعد انتهاء مشاركته في بطولة كأس العالم للعام المقبل في روسيا .

وكشف ذلك بعدما ظهر في مقطع فيديو نشره الإعلامي وليد الفراج مع اللاعب خلال جفل تكريم الأخضر بالرياض ، ليسأله عما إذا كان يتمنى أن يصبح المونديال خير ختام لمسيرته ليجيب ” الجاسم ” : بإذن الله ، ولفت ” الجاسم ” خلال الفيديو إلى أنه سيعتزل كرة القدم على المستوى الدولي فقط .

وكان تيسير الجاسم قد تعرض مؤخرًا لإصابة في ركبته أسفرت عن تمدد في الرباط الداخلي بعد الفحوصات التي شددت على حاجته للراحة والعلاج لمدة تصل إلى شهر .