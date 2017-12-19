” Nomac ” تعلن حاجتها لموظفين

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة ” NOMAC ” ، المتخصصة بمجال التشغيل والصيانة لخدمة تحلية المياه وتوليد الطاقة، عن توفر عدد 29 وظيفة هندسية وفنية وإدارية شاغرة للسعوديين، لحملة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بمحطة تحلية المياه الشعيبة.

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف من خلال الرابط هنا ، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 ديسمبر 2017م، حتى تاريخ 17 فبراير 2018م.

وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أمين المخزن.

– مهندس التخطيط والأداء (عدد 8 وظائف).

– مسؤول تكنولوجيا المعلومات.

– مشغل محلي (عدد 8 وظائف).

– مشغل منسق ومراقبة أجهزة (عدد 4 وظائف).

– مهندس تحويل مناوب (عدد 3 وظائف).

– كيميائي (عدد 3 وظائف).

– رئيس الكيميائيين.