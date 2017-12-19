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وزارة الصحة الأسترالية تسرب بيانات طبية للمرضى عن طريق الخطأ

وزارة الصحة الأسترالية تسرب بيانات طبية للمرضى عن طريق الخطأ
كانبرا(صدى):

سربت وزارة الصحة الأسترالية عن طريق الخطأ ، السجلات الصحية السرية لأكثر من 2.9 مليون مواطن ، والتي توضح تفاصيل مرض كل شخص وحالته الصحية والأدوية التي يتناولها بالإضافة إلى العمليات الجراحية التي خضع لها .

ووفقًا لمصادر أجنبية ، فقد توصل الباحثون إلى أن البيانات المسربة يسهل الوصول إليها دون فك التشفير من خلال استخدام معلومات بسيطة ومعروفة عن الشخص مثل تاريخ الميلاد والإجراءات الطبية .

ولفت باحثون إلى أن هذا الخطأ الفادح يعرض ملايين المرضى الأستراليين للخطر ، فيما بدأت الحكومة فعليًا في إصلاح الخطأ وإزالة البيانات بعد شهر من اكتشاف الباحثين لها ، خاصةً مع ظهور بيانات طبية لشخصيات عامة بما فيهم 3 نواب سابقين وحاليين ونجوم كرة قدم .


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