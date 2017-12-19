تحذيرات من خطورة ” أوبر ” على السلامة العامة في بريطانيا

لندن(صدى):

كشف اتحاد ” جي إم بي ” البريطاني، أن شركة ” أوبر ” قد تكون خطرًا على السلامة العامة بسبب عمل سائقيها لساعات طويلة للغاية ما يجعل خدمة سيارات الأجرة خطرة.

وقال الاتحاد لمحكمة ” وستمنستر ” ، إن لديه أدلة على أن ” أوبر ” تشجع وتحفز سائقيها للعمل لساعات طويلة، ويأتي هذا في إطار معركة تطبيق مشاركة الركوب لتجديد رخصتها في لندن.

وأشار متحدث باسم ” أوبر ” إلى أنه سيتم قريبا وضع حد لساعات عمل السائقين، ويعمل السائقون في المتوسط، بنحو ثلاثين ساعة أسبوعياً، مؤكداً على أن الشركة تأخذ قضية القيادة المرهقة على محمل الجد، وهذا هو سبب تذكيرهم السائقين بانتظام بأهمية الراحة.