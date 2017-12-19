تعليم تبوك يدعو 11 مرشحة في وظائف المستخدمات للمقابلات الشخصية
دعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك اليوم ، المرشحات اللاتي تقدمن بطلباتهن لشغل ست وظائف على لائحة المستخدمين لإجراء المقابلات الشخصية غداً الأربعاء في مقر القسم النسوي لإدارة الموارد البشرية في الإدارات النسائية بتعليم تبوك , عند الساعة العاشرة صباحاً مصطحبين صورة الهوية الوطنية والمؤهلات ومشهد للخبرات السابقة.
وأوضح مدير إدارة الموارد البشرية بتعليم تبوك أحمد المشهوري أن المرشحات لدخول المقابلات الشخصية بلغ عددهن 11 مرشحة ، وسيتم استكمال بقية إجراءات المفاضلة بينهن قبل إعلان النتائج النهائية.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 6515 ] نشر منذ 3 ساعات
موفقين خير ان شاء الله