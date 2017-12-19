20 قناص حوثي يسلمون أنفسهم إلى قوات الجيش في نهم والمشرف

فهمي محمد(صدى):

سلم قرابة 20 قناص من الحوثيين اليوم الثلاثاء، أنفسهم إلى قوات الجيش اليمني في مديرية نهم – شرق العاصمة صنعاء .

وقال مصدر عسكري في المنطقة العسكرية السابعة، إن 20 قناص من نخبة قناصي المليشيات الحوثية سلموا أنفسهم فجر اليوم في آخر المواقع بتبة القناصين بعد مفاجأتهم فجرا وهم نيام في الموقع.

وأضاف المصدر أن القناصين سلموا أنفسهم إلى قوات الجيش ثم تم نقلهم إلى قيادة المنطقة في المديرية .