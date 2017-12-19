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الرئيس الفلسطيني يصل الرياض

الرئيس الفلسطيني يصل الرياض
واس(صدى):

وصل فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين إلى الرياض اليوم.

وكان في استقبال فخامته في مطار قاعدة الملك سلمان الجوية ، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض, ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير , وقائد قاعدة الملك سلمان الجوية بالقطاع الأوسط اللواء الطيار ركن صالح بن عبدالله بن طالب , ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء عبدالعزيز الزمامي.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 6515 ] نشر منذ 3 ساعات

توقيته ممتاز مع اعلان الميزانية

[ عدد التعليقات: 1256 ] نشر منذ 3 ساعات

آ ولا كالو لي الميزانيه صدرت وجيت هوا

[ عدد التعليقات: 441 ] نشر منذ 1 ساعة

عندكم فائض..واحنا محتاجين نغلط عليكم زيادة.

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