الرئيس الفلسطيني يصل الرياض
وصل فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين إلى الرياض اليوم.
وكان في استقبال فخامته في مطار قاعدة الملك سلمان الجوية ، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض, ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير , وقائد قاعدة الملك سلمان الجوية بالقطاع الأوسط اللواء الطيار ركن صالح بن عبدالله بن طالب , ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء عبدالعزيز الزمامي.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 6515 ] نشر منذ 3 ساعات
توقيته ممتاز مع اعلان الميزانية
skaka[ عدد التعليقات: 1256 ] نشر منذ 3 ساعات
آ ولا كالو لي الميزانيه صدرت وجيت هوا
Zezu[ عدد التعليقات: 441 ] نشر منذ 1 ساعة
عندكم فائض..واحنا محتاجين نغلط عليكم زيادة.