” عبداللطيف جميل ” للتمويل تتيح 20 وظيفة شاغرة للمواطنين
أتاحت شركة عبداللطيف جميل المتحدة للتمويل مجموعة من الوظائف الإدارية الشاغرة للمواطنين تحت مسمى ” مسؤول حسابات العملاء ” ، للعمل بفروع الشركة في محافظات المنطقة الشرقية .
وأشارت الشركة إلى الوظائف المتاحة التي بلغ عددها 20 وظيفة بدون خبرات سابقة ، لحملة الثانوية العامة وما يعادلها .
ولففت شركة عبداللطيف جميل إلى أن التقديم سيكون مُتاحًا عبر موقع التوظيف الإلكتروني الخاص بالشركة بدءاً من 19 ديسمبر الجاري وحتى 17 فبراير المقبل ، وللتقديم ومعرفة تفاصيل وشروط الوظائف يرجى الدخول ( هنــــــــــــــا )
كجمغلو[ عدد التعليقات: 6515 ] نشر منذ 22 دقيقة
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