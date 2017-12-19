  • الثلاثاء 19

    ديسمبر

  1. الرئيسية
  2. الوظائف
  3. ” عبداللطيف جميل ” للتمويل تتيح 20 وظيفة شاغرة للمواطنين

” عبداللطيف جميل ” للتمويل تتيح 20 وظيفة شاغرة للمواطنين

” عبداللطيف جميل ” للتمويل تتيح 20 وظيفة شاغرة للمواطنين
فاطمة المالكي(صدى):

أتاحت شركة عبداللطيف جميل المتحدة للتمويل مجموعة من الوظائف الإدارية الشاغرة للمواطنين تحت مسمى ” مسؤول حسابات العملاء ” ، للعمل بفروع الشركة في محافظات المنطقة الشرقية .

وأشارت الشركة إلى الوظائف المتاحة التي بلغ عددها 20 وظيفة بدون خبرات سابقة ، لحملة الثانوية العامة وما يعادلها .

ولففت شركة عبداللطيف جميل إلى أن التقديم سيكون مُتاحًا عبر موقع التوظيف الإلكتروني الخاص بالشركة بدءاً من 19 ديسمبر الجاري وحتى 17 فبراير المقبل ، وللتقديم ومعرفة تفاصيل وشروط الوظائف يرجى الدخول ( هنــــــــــــــا )

 


الوسوم:, , , , ,

تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 6515 ] نشر منذ 22 دقيقة

………………….

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *