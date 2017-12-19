أويل برايس: ” أرامكو ” تطرح اكتتابها العام في 2018

حمود العنزي(صدى):

أكد موقع ” أويل برايس ” ، المتخصص في متابعة شؤون النفط حول العالم، أن العام المقبل في المملكة سيكون مهمًّا جدًّا؛ حيث سيتم طرح الاكتتاب العام الأولي لشركة أرامكو النفطية في النصف الثاني من عام 2018، عندما تتوقع المملكة أن تعود سوق النفط العالمية إلى التوازن.

وأشار الموقع إلى أنه في الوقت الذي تعلن فيه شركة أرامكو مراجعة مدهشة لخطط إنفاقها على مدى السنوات العشر القادمة، حيث رفعت ميزانيتها السنوية بنسبة 25% عن خطة العام الماضي، تتقدم الحكومة، بخطة رؤيته 2030 التي تهدف لتنويع الاقتصاد السعودي بعيدًا عن الاعتماد على سلعة التصدير الرئيسية التي تعتمد على نجاح الاكتتاب العام لشركة أرامكو.