” المالية ” تكشف عن ملامح تغيير خطة تصحيح أسعار الطاقة

علي القحطاني(صدى):

أفادت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، عن ملامح تغيير خطة تصحيح أسعار الطاقة وفقا لما ورد في ميزانية العام المالي 2018 وحتى عام 2025، بهدف الوصول إلى مستوى الأسعار المرجعية للطاقة.

وأوضحت الوزارة، أن تصحيح أسعار الطاقة من أهم العناصر الرئيسية في برنامج تحقيق التوازن المالي، لافتة إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى تحفيز الاستهلاك الرشيد، وتشجيع إقامة استثمارات ذات ميزة تنافسية في القطاع الصناعي.

وكشفت الوزارة، أن أسعار البنزين والديزل ستواصل الارتفاع تدريجيا حتى عام 2025، لتربط بالسعر المرجعي، وينطبق الإجراء ذاته على الكهرباء التي ستواصل الارتفاع حتى 2025 لتعكس التعريفة تكلفة الإنتاج بناء على أسعار منتجات الطاقة المستخدمة بافتراض الكفاءة المثالية.