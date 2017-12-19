بالفيديو.. وزير المالية: قريبًا سيتم إعلان العلاوة السنوية للموظفين

نايف السالم(صدى):

قال وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان: ” هناك مبادرات بشأن الموظفين الحكوميين يتم دراستها وسيتم الإعلان عنها في حينه ” .

وأضاف الجدعان، خلال المؤتمر الصحفي، الخاص بتوضيح تفاصيل الموازنة الجديدة للسعودية لعام 2018)، أنه من المقرر تخصيص مبالغ دعم حقوق الموظفين، وتوفير وسائل تدريب ووسائل تحفيزية في القطاعين العام والخاص.