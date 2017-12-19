بالفيديو.. وزير المالية: قريبًا سيتم إعلان العلاوة السنوية للموظفين
قال وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان: ” هناك مبادرات بشأن الموظفين الحكوميين يتم دراستها وسيتم الإعلان عنها في حينه ” .
وأضاف الجدعان، خلال المؤتمر الصحفي، الخاص بتوضيح تفاصيل الموازنة الجديدة للسعودية لعام 2018)، أنه من المقرر تخصيص مبالغ دعم حقوق الموظفين، وتوفير وسائل تدريب ووسائل تحفيزية في القطاعين العام والخاص.
jamalco[ عدد التعليقات: 5602 ] نشر منذ 48 دقيقة
اللهم أدم نعمة الأمن على بلادنا ومزيد من الخيرات بحمدالله بلادنا فتحت له كنوز الأرض وتطالعنا من يوم ويوم تم إكتشافات جديده بترول وغاز الحمدلله هذا من فضل ربي ويحب الله يرى نعمته على عبده ولفته كريمه للشعب ودعمه حق الشعب ينعم برغد بدل من فقر مدقع حال ورزقي على الله
ابو ريم[ عدد التعليقات: 77 ] نشر منذ 48 دقيقة
قريبا يعني كم سنه
قريبا هذا الي تتكلم عنه عرفناه منكم
أمــــــــــــل الطيـــــــــــار[ عدد التعليقات: 11685 ] نشر منذ 46 دقيقة
يارب العلاوه تجي 😍😍
ابو بدر المدريدي[ عدد التعليقات: 113 ] نشر منذ 30 دقيقة
*خذو العلم طوال أعماركم العلاوه تم إعتمادها وستصرف في أول شهر من ٢٠١٨ ومعلومتي متأكد منها وبلاش اللوك لوك وقريبآ سيتم الإعلان عنها وتشتيت المواطنين!؟*
وسيتم صرفها بدون أثر رجعي وأنا أول شخص أعلن عنها والله يجعلها فاتحة خير على الشعب السعودي الكريم والأصيل وإلي واقف قلبآ وقالبآ مع ملكنا سلمان الحزم..
*لا تنسوني من الدعاء*