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بعد حفل البحرين.. ماجد المهندس يتعرض لأزمة صحية

بعد حفل البحرين.. ماجد المهندس يتعرض لأزمة صحية
أماني الغامدي(صدى):

أصيب الفنان ماجد المهندس بوعكة صحية مفاجئة ، أدت إلى دخوله المستشفى يوم أمس الإثنين ، بعد عدة أيام من لقاء جمهوره البحريني بمناسبة العيد الوطني .

ومن جانبه ، لم يُطمئن الفنان جمهوره حتى الآن على حالته الصحية ، إلا أن هناك شكوك حول تعرضه للإرهاق الشديد خلال حفله الأخير مما أدى لمرضه .

ومن المقرر أن يستعد ” المهندس ” للقاء جمهوره الإماراتي يوم 23 من ديسمبر الجاري ، ضمن احتفالات مهرجان الزين بمدينة العين ، إلا أن حالته الصحية أثارت الشكوك حول قدرته على إحياء الحفل .


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