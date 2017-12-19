بعد حفل البحرين.. ماجد المهندس يتعرض لأزمة صحية

أماني الغامدي(صدى):

أصيب الفنان ماجد المهندس بوعكة صحية مفاجئة ، أدت إلى دخوله المستشفى يوم أمس الإثنين ، بعد عدة أيام من لقاء جمهوره البحريني بمناسبة العيد الوطني .

ومن جانبه ، لم يُطمئن الفنان جمهوره حتى الآن على حالته الصحية ، إلا أن هناك شكوك حول تعرضه للإرهاق الشديد خلال حفله الأخير مما أدى لمرضه .

ومن المقرر أن يستعد ” المهندس ” للقاء جمهوره الإماراتي يوم 23 من ديسمبر الجاري ، ضمن احتفالات مهرجان الزين بمدينة العين ، إلا أن حالته الصحية أثارت الشكوك حول قدرته على إحياء الحفل .