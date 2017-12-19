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أنجلينا جولي تقدم نصيحة ثمينة لفتيات العالم

أنجلينا جولي تقدم نصيحة ثمينة لفتيات العالم
أماني الغامدي(صدى):

قدمت النجمة العالمية أنجلينا جولي نصيحة للفتيات من مختلف دول العالم ، موضحة أن ذكاء المرأة هو أهم شئ تملكه ، لذلك يجب ان تصبح المرأة أكثر تحضرًا وتطورًا عما كانت عليه قديمًا .

وجاء ذلك على هامش مناقشة فيلمها ” First They Killed My Father ” في نيويورك ، حيث علقت موجهة حديثها للشابات وهي تقول ” دماغك ومحتواه هو أنت ، المرأة التي تقرأ وتسافر وتتعلّم وتتحدّث مع الناس وتشارك معلوماتها ” .

ولفتت إلى أـن هذه النصيحة يجب أن ترسلها لجميع شابات العالم ، لأنهن يجب أن يحظين بفرصة الوصول إلى هذا النوع من النساء .

 


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 5602 ] نشر منذ 4 ساعات

ناقصينك حلي عن سمانا

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