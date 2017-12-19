أنجلينا جولي تقدم نصيحة ثمينة لفتيات العالم
قدمت النجمة العالمية أنجلينا جولي نصيحة للفتيات من مختلف دول العالم ، موضحة أن ذكاء المرأة هو أهم شئ تملكه ، لذلك يجب ان تصبح المرأة أكثر تحضرًا وتطورًا عما كانت عليه قديمًا .
وجاء ذلك على هامش مناقشة فيلمها ” First They Killed My Father ” في نيويورك ، حيث علقت موجهة حديثها للشابات وهي تقول ” دماغك ومحتواه هو أنت ، المرأة التي تقرأ وتسافر وتتعلّم وتتحدّث مع الناس وتشارك معلوماتها ” .
ولفتت إلى أـن هذه النصيحة يجب أن ترسلها لجميع شابات العالم ، لأنهن يجب أن يحظين بفرصة الوصول إلى هذا النوع من النساء .
يالله رضاك والجنه.[ عدد التعليقات: 1408 ] نشر منذ 4 ساعات
أمثالكم لا نحتاج منهم نصائح
يالله رضاك والجنه.[ عدد التعليقات: 1408 ] نشر منذ 4 ساعات
أمثالكي لا نحتاج منهم نصائح
jamalco[ عدد التعليقات: 5602 ] نشر منذ 4 ساعات
ناقصينك حلي عن سمانا
بنت النور[ عدد التعليقات: 234 ] نشر منذ 3 ساعات
الله كريم