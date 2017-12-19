إصابة 7 في حادث تصادم في الطائف

عبد العزيز القثامي(صدى):

باشرت فرق الهلال الأحمر في الطائف حادث تصادم على طريق الجنوب قبل شقصان بخمس كيلو مترات، أصيب علي أثرة 7 أشخاص.

وأوضح المتحدث باسم هيئة الهلال الاحمر السعودي بمحافظة الطائف، شادي بن عابد الثبيتي، أن غرفة العمليات تلقت مساء اليوم الثلاثاء، بلاغًا يقتضي عن وجود حادث تصادم وذلك على طريق الجنوب قبل شقصان بخمس كيلومترات.

وعلي الفور قامت بتوجيه 5 فرق إسعافية وفرقة تدخل سريع بقيادة رئيس القيادة الميدانية نواف القرشي، إضافةً إلى طلب الدعم من الصحة بفرقتي اضافية .

وأسفر الحادث عن وجود 7 إصابات صُنفت بالمتوسطة ، وتم تقديم الخدمة الطبية الإسعافية لهم، ونقلهم بعد التنسيق بين مستشفى قياء العام ومجمع الملك فيصل الطبي بالطائف .