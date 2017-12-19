تدريبات عسكرية أمريكية ” غريبة ” لمعركة كوريا الشمالية

واشنطن(صدى):

أفادت مواقع بريطانية، اليوم الثلاثاء، أن قوات مشاة البحرية الأمريكية، تستعد بتدريبات غريبة، لصد هجوم من كوريا الشمالية بموقع إقامة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بيونج تشانج بكوريا الجنوبية.

وبدأ البرنامج الحالي، الذي يستمر ثلاثة أسابيع، في 4 ديسمبر، وشوهدت القوات شبه العارية تؤدي القفزات والتدريبات البدنية الأخرى مع التركيز في كثير من الأحيان على الاشتباك.

وتؤكد المناورات على العلاقة الوثيقة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في وقت تشهد فيه شبه الجزيرة الكورية توترا شديدا.

وشارك زهاء 220 من جنود المارينز و 220 جنديا كوريا الجنوبية في عدد من المناورات العسكرية، بما في ذلك الالتحام المباشر.