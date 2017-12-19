الأثقال السعودية تقص شريط مشاركتها في البطولة العربية الأفروأسيوية

نواف السالم(صدى):

يُعلن المنتخب الوطني لرفع الأثقال للناشئين والشباب والكبار، مشاركته رسميًا منافسات البطولة العربية والأفروآسيوية لرفع الأثقال، غدًا الأربعاء.

ويقص المنتخب شرطة المشاركة، بالصالة المغطاة بإستاد القاهرة الدولي بمشاركة 12 منتخب وهي المملكة، الجزائر، ولبنان والإمارات والبحرين والمغرب وسلطنة عمان والأردن وليبيا والعراق وبنجلاديش ومصر البلد المنظم.

من جانبه، أكد رئيس بعثة المنتخب، أحمد عسيري، أن اللاعبين واصلوا استعداداتهم لتقديم أفضل مشاركة في البطولة العربية والأفروآسيوية، لتحقيق أفضل النتائج لرفع راية المملكة في رياضة رفع الأثقال.

وتضم البعثة 25 فرداً برئاسة أحمد عسيري، وقيادة فنية من المدرب المصري خالد قرني ومساعده جعفر الباقر ويديره محمد الجبلاوي والرباعون علي العثمان ونواف المزيدي وسراج آل سليم ومنصور آل سليم وعلي العلوي وحسين العجيان وحيدر الغنام، وإسماعيل آل صويلحوعلي الخزعل وحسين الماجد، ومصطفى الميلاد وحسن العرب ومحمد الفوار وحسن آل رضي ومحسن آل إسماعيل وحسن البحراني وجهاد الغزوي وعلي العقيلي.