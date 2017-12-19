العراق ترغب في استضافة كأس الخليج المقبل
أعلن الوفد العراقي الذي توجه لزيارة المملكة برئاسة وزير الشباب والرياضة عبدالحسين عبطان عن رغبته في استضافة منافسات بطولة كأس الخليج لكرة القدم في نسختها الرابعة والعشرين بالعراق .
ومن جانبه ، قدم ” عبطان ” اقتراحات لثلاثة أماكن في الدولة يمكن لها أن تحتضن البطولة ، والتي تمثلت في العاصمة بغداد و النجف أوكربلاء و البصرة .
وأكدت وزارة الشباب والرياضة في العراق أنها ستعمل على توفير جميع مستلزمات الضيافة للوفود الخليجية الشقيقة ، حيث ستبدأ في إنجاز صروح رياضية كبيرة ومنشآت متكاملة وحديثة .
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