العراق ترغب في استضافة كأس الخليج المقبل

طلال الغامدي(صدى):

أعلن الوفد العراقي الذي توجه لزيارة المملكة برئاسة وزير الشباب والرياضة عبدالحسين عبطان عن رغبته في استضافة منافسات بطولة كأس الخليج لكرة القدم في نسختها الرابعة والعشرين بالعراق .

ومن جانبه ، قدم ” عبطان ” اقتراحات لثلاثة أماكن في الدولة يمكن لها أن تحتضن البطولة ، والتي تمثلت في العاصمة بغداد و النجف أوكربلاء و البصرة .

وأكدت وزارة الشباب والرياضة في العراق أنها ستعمل على توفير جميع مستلزمات الضيافة للوفود الخليجية الشقيقة ، حيث ستبدأ في إنجاز صروح رياضية كبيرة ومنشآت متكاملة وحديثة .