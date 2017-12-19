النقل: التأخير في توسعة العقبة بـ ” أخلال ” وجود أملاك قديمة

أبها(صدى):

قال المتحدث الرسمي بوزارة النقل تركي الطعيمي، إننا نعلم بمعاناة أهالي مركز ” أخلال ” التابع لمحافظة محايل عسير، فبعض الطرق في المنطقة واعرة، وندرك أن المنطقة بحاجة لإهتمام أكثر فيما يتعلق من الناحية الموارد المالية، ومعدات تساعد في تمهيد بعض الطرق.

وأوضح ” الطعيمي ” ، خلال برنامج ” معالي المواطن ” ، الذي يقدمه الإعلامي علي العلياني، أن التأخير في توسعة العقبة لوجود أملاك قديمة ونوعية الصخور، مشيرًا إلى أن هذا المشروع مازال في استكمالات مطلوبه له في الميزانية الحالية.