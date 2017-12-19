  • الثلاثاء 19

    ديسمبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. النقل: التأخير في توسعة العقبة بـ ” أخلال ” وجود أملاك قديمة

النقل: التأخير في توسعة العقبة بـ ” أخلال ” وجود أملاك قديمة

النقل: التأخير في توسعة العقبة بـ ” أخلال ” وجود أملاك قديمة
أبها(صدى):

قال المتحدث الرسمي بوزارة النقل تركي الطعيمي، إننا نعلم بمعاناة أهالي مركز ” أخلال ” التابع لمحافظة محايل عسير، فبعض الطرق في المنطقة واعرة، وندرك أن المنطقة بحاجة لإهتمام أكثر فيما يتعلق من الناحية الموارد المالية، ومعدات تساعد في تمهيد بعض الطرق.

وأوضح ” الطعيمي ” ، خلال برنامج ” معالي المواطن ” ، الذي يقدمه الإعلامي علي العلياني، أن التأخير في توسعة العقبة لوجود أملاك قديمة ونوعية الصخور، مشيرًا إلى أن هذا المشروع مازال في استكمالات مطلوبه له في الميزانية الحالية.


الوسوم:, ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *