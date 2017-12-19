مصر تؤكد وقوفها بجانب المملكة ضد الإرهاب

القاهرة(صدى):

أدانت جمهورية مصر العربية، محاولة استهداف العاصمة السعودية الرياض بصاروخ باليستي، تم إطلاقه من الأراضي اليمنية قبل اعتراضه على بعد 25 كيلومترا جنوب العاصمة.

وأكدت وزارة خارجية مصر في بيان لها، على وقوفها حكومة وشعبًا مع حكومة وشعب المملكة في مواجهة أي محاولة لاستهداف أمنها واستقرارها.

كما شددت على ضرورة الوقف الفوري لأي استهداف للأراضي السعودية، ومحاسبة من يثبت تورطه في هذه الإعتداءات، مع ضرورة احترام مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وما نص عليه من احترام سيادة الدول ومراعاة حسن الجوار.