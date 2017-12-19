وظائف شاغرة بمستشفى الملك فيصل التخصصي

فاطمة المالكي(صدى):

كشف مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عن توفّر 11 وظيفة صحية وإدارية شاغرة، لحمَلة شهادات الزمالة والدكتوراه والماجستير والبكالوريوس والدبلوم فأدنى، في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفرع المستشفى في مدينة الرياض.

و أعلن المستشفى، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف عبر الرابط ، بدءًا من تاريخ 18 ديسمبر 2017م، حتى تاريخ 17 فبراير 2018م.

و الوظائف على مسمى:

– صيدلاني ثالث.

– ممثل ثاني خدمات دعم الأشعة.

– كبير أخصائيي الأمراض العصبية والنفسية.

– ممرض أول (وظيفتين).

– مشرف خدمات طب العيون.

– أخصائي تصوير أشعة الطب النووي.

– كاتب جناح (عدد 4 وظائف).