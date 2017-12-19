” فيسبوك ” تكشف عن بيانات عشرات الآلاف من مستخدميها للحكومات

متابعات(صدى):

ارتفعت طلبات الحكومة الأمريكية الموجهة لموقع التواصل ” فيسبوك ” من أجل الكشف عن بيانات تخص بعض مستخدمي شبكة التواصل الاجتماعي، وشملت أكثر من نصف هذه الطلبات مناشدات بعدم إبلاغ المستخدمين.

وقالت الشركة، في بيان الشفافية نصف السنوي الصادر أمس الإثنين، إن الحكومة الأمريكية تقدمت لها بـ32.7 ألف طلب للحصول على بيانات لمستخدمين خلال النصف الأول من عام 2017، بزيادة 26% عن النصف الأخير من 2016.

وأشارت الشركة، إلى أن 75% من طلبات البيانات التي تلقتها من أجهزة إنفاذ القانون في الولايات المتحدة تضمنت أوامر بعدم إبلاغ المستخدم بالكشف عن بياناته، بزيادة نسبتها 50%.