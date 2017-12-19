لا يشكر الله من لا يشكر الناس

عبارة امتنان لباني الأجيال وصانعها ومعك مستقبل الأمم…..الى صاحب المهنه المقدسه ..الى من يخاطب العقول ويزهو بحضارة البشريه إلى أعلى القمم….الى من يشاطر الأنبياء مهنتهم فيعتلي الشرف بمبادئة والإنجاز بمهمته والتحقيق بغايته….مورثاءذالك العلم لمن بعدة ليؤرخه بالتاريخ مجدا متسلسل.

فالمعلم ربان لسفينه العلم ما ان تبحر بالمعارف والعلوم تلاطمها امواج التحديات وتصارعها رياح الثقافات والفكر المختلف ليرسي بها بير التقدم والأزهار بجيل واعي مستنير ارتسم القدوة في معلمه الذي لم يتأخر بأن يكون المجال الخصب في إمداد ة بالمعارف والخبرات والثروات العلميه بطرق تربويه مناسبه تسهم في بناؤه نفسيا وعقليا وتناسب قدراتهم و اتجاهاتهم بلغه واضحه زسليمه مستشعر بقيمه الامانه في عنقه تجاههم وطارقا باب الأجر والمثوبه عند الرب في إنشاء امه وعليه بقيم إسلامية فالمعلم لايقف بمهنته إلى أن يعلم حرف او يعلم كيف يكتب بل تتعدى مهنته إلى غير ذالك من صقل المواهب وتشجيعها ومن المشاركه المجتمعية وعلاقته لأولياء الأمور المناسبات وفعاليات وطنيه وتربويه تسمو بركب الامه إلى مصاف خير الأمم…فشكر لك معلمي .