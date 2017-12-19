بالصور.. مدني الجوف يسيطر علي حريق في مبني سكني بحي المحمدية

سهو الهشال(صدى):

نجحت قوات الدفاع المدني في الجوف، في السيطرة علي حريق نشب بمنور مبنى مكون من 3 أدوار.

أوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف المقدم معيش بن نمر الرويلي، أنه في تمام الساعة ” 17:44 ” اليوم الثلاثاء، تبلغنا عن حادث حريق منزل بحي المحمدية، وعلى الفور انتقلت الفرق اللازمة للموقع وعند الوصول تبين ان الحادث عبارة حريق مخلفات بمنور مبنى مكون من 3 أدوار.

وأضاف الرويلي، أنه تم إخلاء 14 شخص من المبنى وإخماد الحريق ولَم ينتج عن الحادث أي إصابات أو وفيات لله الحمد.

وتابع: الدفاع المدني يتمنى السلامة للجميع ويأمل من الأخوة المواطنين والمقيمين أخذ الحيطة والحذر والمحافظة على النظافة العامة ومراعاة إرشادات السلامة في المنازل.