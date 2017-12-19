مستشفى دار الشفاء يوقع اتفاقيه لتدريب طلاب جامعة الامير سطام بالخرج

سعيد العجل(صدى):

وقع مستشفى دار الشفاء أتفاقيه لتدريب طلاب كلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج وذلك للعمل على تدريب الكادر التمريضي والفني من خريجي الكلية والبالغ عددهم 40 طالبا من مختلف التخصصات الطبية التي تشمل التمريض , والمختبر ,والأشعة والعلاج الطبيعي وهندسة الاجهزة الطبية .

و قام بتوقيع الاتفاقية كلا من المدير العام بمستشفى دار الشفاء الاستاذ تركي بن عبدالله ال محمود ومن جانب جامعة الامير سطام الدكتور حمدان بن علي الشهري عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية .

وقال الاستاذ تركي ال محمود أن توقيع تلك الاتفاقيه يأتي في إطار تفعيل الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وتعزيز التعاون والتنسيق بينهما ، حيث أن القطاع الصحي الخاص بالمملكة يعد شريكاً في نمو وتطوير الخدمات الصحية على مستوى الوطن. وتأتي هذه الخطوة لتعزيز شراكة المستشفى مع جامعة الامير سطام والتي تتيح فرص تدريب وتعليم مناسبة للطلاب وترسيخ ثقافة الممارسة المهنية، ورفع جودة الممارسة المهنية السريرية مؤكداً حرص المستشفى على ضمان النوعية والتميز في التدريب والتعليم الطبي.

وأوضح ال محمود ان توقيع الاتفاقية بين المستشفى وكلية العلوم التطبيقية يدل على ثقة الجامعة في الامكانيات البشرية والتدريبية لمستشفى دار الشفاء .