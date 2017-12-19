كتلة المستقبل تُدين استهداف المملكة بصاروخ حوثي إيراني

واس(صدى):

ترأس رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري في بيروت اليوم، اجتماعًا لكتلة المستقبل النيابية جرى خلاله استعراض الأوضاع الراهنة من مختلف جوانبها .

وإثر الاجتماع صدر بيان عن الكتلة دانت فيه ” إقدام المليشيات الحوثية على إطلاق صاروخ باليستي من الأراضي اليمنية باتجاه الرياض الذي تمكنت الدفاعات الجوية السعودية من اعتراضه قبل بلوغه هدفه في إصابة التجمعات المدنية الآمنة ” .

وعدت الكتلة أن ” هذا العمل العدواني هو انتهاك صارخ للقوانين الدولية والمواثيق العربية وهي تؤكد تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية ومع الشعب السعودي ” .

وجاء في البيان ” كما استنكرت موقف الولايات المتحدة الأمريكية المنحاز لإسرائيل والمستهجن بكونه يشكل مخالفة صارخة للقرارات الدولية المؤيدة للحق الفلسطيني وحقوق الشعب الفلسطيني. وأنّ الولايات المتحدة في موقفها هذا تؤيد الاحتلال والتفرقة العنصرية واستمرار بناء المستوطنات غير الشرعية متحدية بذلك كثير من دول العالم وبما اضطرها إلى استخدام الفيتو ضد القرار الذي تقدمت به مصر والذي وقف معها بقية الأعضاء الدائمين وغير الدائمين في مجلس الأمن ” .

ورأت ” أهمية كبيرة في التأكيد على العمل العربي المشترك وعلى مختلف الأصعدة للحفاظ على هذا التأييد الدولي العام وتوجيهه في مختلف الاتجاهات التي تدعم التوصل إلى الحل العادل والدائم للقضية الفلسطينية على النسق الذي طرحته المبادرة العربية للسلام التي انطلقت من بيروت في العام 2002 ” .