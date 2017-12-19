بعد غيابها عن الساحة .. عائشة الوعد تعود بكليب جديد
تستعد الفنانة المغربية عائشة الوعد لطرح كليب غنائي جديد بعد غيابها عن الساحة الفنية لفترة طويلة ، وأطلقت الفنانة على الأغنية اسم ” آش هاد الشي ” ، والتي شارك في كلماتها وألحانها شقيقها الفنان المهدي عبده ومن إخراج محمد علي ماهر .
واعتمدت ” الوعد ” في الفيديو كليب على العامل الاستعراضي ، حيث يشارك فيه مجموعة من الراقصين والعازفين ، ليتم طرحه قريبًا على موقع الفيديوهات الشهير ” يوتيوب ” وفي بعض المتاجر الإلكترونية .
يذكر أن المطربة عائشة لها دور واسع في المجال الفني ، حيث قدمت أهم أغانيها وألبوماتها التي تمثلت في ” متهيألك ” و ” بسهولة ” و ” حسيت بالفرق ” و ” مابعتبهوش ” ، بالإضافة إلى ” مطر في الشوارع ” .
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 229 ] نشر منذ 10 دقائق
عودي لربك احسن لك من العوده لكليب يغضب ربك..
abu ammar[ عدد التعليقات: 14796 ] نشر منذ 4 دقائق
طيب يكون خير