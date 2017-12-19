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بعد غيابها عن الساحة .. عائشة الوعد تعود بكليب جديد

بعد غيابها عن الساحة .. عائشة الوعد تعود بكليب جديد
أماني الغامدي(صدى):

تستعد الفنانة المغربية عائشة الوعد لطرح كليب غنائي جديد بعد غيابها عن الساحة الفنية لفترة طويلة ، وأطلقت الفنانة على الأغنية اسم ” آش هاد الشي ” ، والتي شارك في كلماتها وألحانها شقيقها الفنان المهدي عبده ومن إخراج محمد علي ماهر .

واعتمدت ” الوعد ” في الفيديو كليب على العامل الاستعراضي ، حيث يشارك فيه مجموعة من الراقصين والعازفين ، ليتم طرحه قريبًا على موقع الفيديوهات الشهير ” يوتيوب ” وفي بعض المتاجر الإلكترونية .

يذكر أن المطربة عائشة لها دور واسع في المجال الفني ، حيث قدمت أهم أغانيها وألبوماتها التي تمثلت في ” متهيألك ” و ” بسهولة ” و ” حسيت بالفرق ” و ” مابعتبهوش ” ، بالإضافة إلى ” مطر في الشوارع ” .

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 229 ] نشر منذ 10 دقائق

عودي لربك احسن لك من العوده لكليب يغضب ربك..

[ عدد التعليقات: 14796 ] نشر منذ 4 دقائق

طيب يكون خير

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