بالصور.. مكتب التعليم بالحجرة ينظم ندوة في القيادة الفعّالة وكفاءة الأداء

حامد العمري(صدى):

برعاية مساعد مدير التعليم لشؤون تعليم البنين بمحافظة المخواة أ. سعيد بن جمعان الشدوي ، وحضور بعض رؤساء الأقسام بإلإدارة والمشرفين وقادة المدارس ، نظم مكتب التعليم بمحافظة الحجرة ندوة بعنوان “القيادة الفعّالة وكفاءة الأداء” قدمها عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة الباحة د. محمد بن سعود الزهراني بمشاركة مدير الإشراف التربوي أ. عثمان عبدالله الغامدي.

استهلت الندوة بكلمة ترحيبية لمدير المكتب أ. إبراهيم خلف أبرز فيها أهمية تأهيل وتدريب القيادات التعليمية بالبرامج النوعية ، واستضافة بيوت الخبرة لتنمية المهارات القيادية للمشرفين وقادة المدارس ، ومقدماً الشكر للمكتب التعاوني بالحجرة لشراكتهم وحسن تعاونهم في استضافة برامج التعليم ، ثم قدم مساعد مدير التعليم لشؤون البنين ورقة عمل في محور القيادة من منظور إسلامي ، تحدث فيها عن أهمية استشعار قيم المسؤولية والأمانة والشوري والتخطيط الجيد في ممارسات العمل القيادي .

بعد ذلك قدم عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة الباحة ورقة عمل في القيادة الفعّالة وكفاءة الأداء وتحدث من خلالها عن مهارات القائد الفعّال ، وطريقة ممارسة تلك المهارات داخل المؤسسات التعليمية ، وأثرى الحضور ببعض التجارب العملية في ممارسة القيادة في بعض الدول المتقدمة ودور القائد الفعّال في تحقيق رؤية المملكة 2030 .

واختتمت أوراق العمل بمشاركة مدير الإشراف التربوي في محور القيادة الإشرافية والعمل التكاملي بين المشرف التربوي وقائد المدرسة ، لتحقيق مؤشرات الأداء الإشرافي والمدرسي ودور العلاقات الإنسانية والاتصال في ذلك المجال .

وقبل نهاية الندوة تم صياغة بعض التوصيات التي تصب في خدمة العمل القيادي للمشرف والقائد المدرسي ، وذلك للوصول إلى تحقيق مخرجات تعليمية جيدة وفعالة .

واختتمت الندوة بتكرم منسوبي مكتب التعليم بمحافظة الحجرة لضيوف الندوة المشاركين ، مقدمين الشكر لكل من أعد وحضر وشارك في إنجاح برنامج الندوة .