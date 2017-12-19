الأرصاد توضح حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة.. غدًا

عادل الحربي(صدى):

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن الحالة المناخية غدًا الأربعاء، حيث تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل والأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية.

وأوضحت أن منطقة البحر الأحمر ستشهد رياحًا سطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة، وكذلك سيرتفع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر : متوسط الموج إلى مائج.

أما الخليج العربي، فستكون الرياح السطحية شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 12-36 كم/ساعة، و ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وسيكون متوسط الموج.