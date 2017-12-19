بالصور.. إتلاف 20 كيلو مواد غذائية وإغلاق 5 محال بالبيداء

نايف السالم(صدى):

نفّذت الفرق الرقابية بأمانة المدينة المنورة، الحملة التصحيحية في نطاق بلدية البيداء، حيث تم إتلاف 20 كيلو من المواد الغذائية الغير صالحه للاستهلاك، وإغلاق 5 محلات مخالفه للاشتراطات و الأنظمة.

وقالت الأمانة في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” : ” قامت الفرق الرقابية بأمانة المدينة بتنفيذ الحملة التصحيحية في نطاق بلدية البيداء وتم زيارة أربعة منشآت صحية وثلاثة محلات تجارية نتج عنها إتلاف 20 كيلو من المواد الغذائية الغير صالحه للاستهلاك وإغلاق 5 محلات مخالفه للاشتراطات و الأنظمة وتم تطبيق لائحة الجزاءات و الغرامات بحق المحلات المخالفة ” .