رينو تحتفل بأنتاج نسخ الإطلاق الخاصة من ألباين A110

باريس(صدى):

احتفلت ألباين باطلاق نسخة الانتاج من موديل A110 في مصنع ديبي في فرنسا وجاء الاحتفال في حضور رئيس رينو كارلوس غصن ووزير التجارة الفرنسي برونو لو مير. ويأتي ذلك عقب استثمارات تقدر بقيمة 35 مليون يورو وعامين من العمل ليصبح مصنع ديبي قادراً على تجميع السيارة التي تأتي من جسم من الألومنيوم وشاسيه من نفس المادة مع استخدام خامات طلاء خاصة وروبوتات للطلاء ليكون على أعلى جودة ممكنة.

ويعمل بالمصنع حاليا 392 عامل حصلوا على تدريب لمدة 4 أسابيع على انتاج هذه السيارة وقال غصن أن احياء انتاج ألباين في مصنع ديبي حيث صنعت بيرليينتي الأصلية وأكد أن هذا مثل تحدياً لهم ولكنهم ارتقوا لمستواه بدعم حكومي ومن الشركة الأم. وتحمل السايرة محرك بنزين 1.8 لتر بشاحن توربيني بقوة 248 حصان وناقل حركة ثنائي القابض ن 7 سرعات.

وتأتي السيارة بوزن 1080 كجم مما يجعلها قادرة على التسارع من الثبات الى 100 كم ساعة في 4.5 ثانية مع سرعة قصوى تبلغ 250 كمساعة. ومن المقرر تصنيع 1.955 نسخة من السيارة وأول النسخ تعتبر نسخ خاصة بلغ سعرهم 58.500 يورو ومن المتوقع وصول هذه النسخ في النصف الأول من 2018 وقد تم حجز نسخ السيارة كلها الأولي الخاصة .