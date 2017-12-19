” الاتحاد الإماراتي ” تعلق رحلاتها الجوية إلى طهران

أبو ظبي(صدى):

أصدرت شركة الاتحاد للطيران قرارًا بتعليق رحلاتها الجوية بين أبو ظبي وطهران بدءاً من 24 يناير المقبل ، حيث تبدأ الشركة حاليًا في تعديل رحلاتها في الفترة بين 25 ديسمبر الجاري إلى 23 يناير العام المقبل ، لتخفضها من 5 رحلات أسبوعية إلى رحلتين فقط في الأسبوع .

وقدمت شركة الاتحاد اعتذارها للمسافرين بسبب الإزعاج الذي تسببت به ، لتعلن عن بدء إعادة الحجز للمسافرين الذين حجزوا على رحلات ما قبل 23 يناير ، ليحصلوا على رحلات بديلة أو يقوموا باستعادة أموالهم كاملة ، فيما يسترد المسافرون ممن حجزوا رحلاتهم بعد 24 يناير كامل أموالهم المدفوعة .