القطاع العسكري والتعليم الأكبر في ميزانية المملكة 2018

نايف السالم(صدى):

احتل القطاع العسكري بالمملكة، أعلى رقم في الميزانية حيث خصص له 210 مليارات ريال ، 10.2 مليار ريال لبرامج ومشاريع تطوير جديدة تشمل بناء منظومات وقدرات متطورة ، فضلاً عن مبلغ 3.5 مليار ريال للقطاع التعليمي العسكري ويشمل الكليات العسكرية وجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز الصحية.

كما تم اعتماد 26.5 مليار ريال للخدمات الطبية العسكرية ،إضافة إلى تخصيص مبالغ للمبادرات التطويرية تشمل تطوير أنظمة التسليح والدفاع ،وتحسين الجاهزية العسكرية، وتطوير بناء القدرات وتحسين الإمكانات وزيادة الفاعلية ورفع كفاءة الأداء وتحديث آليات التخطيط الاستراتيجي ، وتطوير القواعد العسكرية ، ودعم توطين التصنيع العسكري ، وتطوير السكن ومرافق الخدمات.

ويأتي التعليم بالمرحلة الثانية بقيمة 192 مليار ريال ، تليها الصحة والتنمية الاجتماعية بـ147 مليار ريال.

وكشفت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل ميزانية 2018 بالنسبة للقطاعات الحكومية والتي بلغت 978 مليار ريال.