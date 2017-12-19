مقتل ” الفرج ” أحد أخطر المطلوبين في قائمة الـ 23 بالقطيف

عادل الحربي(صدى):

ذكرت مصادر صحفية، أن الإرهابي سلمان علي سلمان الفرج، قتل في بلدة العوامية في القطيف بعد مواجهة مع قوات الأمن.

وظل الفرج متخفياً لمدة سبع سنوات حتى تمكنت الجهات الأمنية من مداهمة مكان تواجده في العوامية، وبعد إطلاقه النار على رجال الأمن تم الرد عليه وقتله.

وكان الفرج قد ارتكب العديد من الجرائم في القطيف من بينها استهداف رجال الأمن والدوريات الأمنية ومراكز الشرطة، وهو أحد أخطر المطلوبين في قائمة الـ 23 التي تم الإعلان عنها في عام 2012.