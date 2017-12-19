مقتل ” الفرج ” أحد أخطر المطلوبين في قائمة الـ 23 بالقطيف
ذكرت مصادر صحفية، أن الإرهابي سلمان علي سلمان الفرج، قتل في بلدة العوامية في القطيف بعد مواجهة مع قوات الأمن.
وظل الفرج متخفياً لمدة سبع سنوات حتى تمكنت الجهات الأمنية من مداهمة مكان تواجده في العوامية، وبعد إطلاقه النار على رجال الأمن تم الرد عليه وقتله.
وكان الفرج قد ارتكب العديد من الجرائم في القطيف من بينها استهداف رجال الأمن والدوريات الأمنية ومراكز الشرطة، وهو أحد أخطر المطلوبين في قائمة الـ 23 التي تم الإعلان عنها في عام 2012.
abu ammar[ عدد التعليقات: 14794 ] نشر منذ 1 ساعة
روووووووووووووووووووحه بلا رجعه
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1377 ] نشر منذ 55 دقيقة
الحمد لله كلب وفطس
الخالدي[ عدد التعليقات: 203 ] نشر منذ 41 دقيقة
الحمدالله على مقتل عباد المجوس
انا اقول انتبة الخطر قوية مناطق خطر من شويكة والشريعة وكويكبه وسواق الخميس سابقا خويلدي والتوبي
وخطر الشيعة المدينة المنورة المزارع وفنادق وتأجير البيوت على الشيعة القطيف عند زيارة مسجد رسول
انتبه ياوزارة الداخلية توظيف ودرس جامعات المدينة المنورة نسبة كبير الشيعة القطيف
الجنيي[ عدد التعليقات: 583 ] نشر منذ 19 دقيقة
الحمدلله على قتل عبد الفرس