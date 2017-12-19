” محافظ ساما ” : احتياطاتنا النقدية الأجنبية تغطي 40 شهرًا من الواردات

نايف السالم(صدى):

أكد معالي محافظ مؤسسة النقد العربي الدكتور أحمد عبدالكريم الخليفي ، على أن مؤسسة النقد لديها استراتيجية تركز على الاستقرار المالي والنقدي داخل المملكة .

وأشار الدكتور ” الخليفي ” خلال مؤتمر ميزانية المملكة السنوية الذي عقد اليوم الثلاثاء ، إلى أن المملكة تملك احتياطي نقدي أجنبي يغطي ما يصل إلى 40 شهرًا من الواردات ، حيث يبلغ 1.8 ترليون ريال .

وأردف أن الاحتياطات المالية التي تملكها المملكة كان لها الفضل في ألا يتعدى التضخم 3% من خلال الدعم الذي قدمته .

وأضاف أن القطاع المالي يحظى برقابة شديدة من قبل مؤسسة النقد ، وهو ما يساهم في ارتفاع مؤشرات السلامة بما يحقق معدل كفاية رأس المال الذي يتجاوز 16% عن الموصى به الذي يبلغ 8% .

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود قد أقر اليوم الثلاثاء الميزانية العامة للدولة لعام 2018 .