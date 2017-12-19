رونالدو وبنزيما يغيبان عن المران الجماعي لريال مدريد

ماجد محمد(صدى):

شهد المران الجماعي لفريق ريال مدريد، اليوم الثلاثاء، غياب البرتغالي كريستيانو رونالدو، والفرنسي كريم بنزيما، وذلك استعدادًا لمباراة الكلاسيكو أمام برشلونة، السبت المقبل في الليجا.

وأجرى اللاعبان، مرانهما داخل صالة الألعاب الرياضية بناديهما ريال مدريد، كذلك لعب الحارس الثالث للملكي، لوكا فيرنانديز، تدريبا منفردا بالملعب، ضمن عملية تعافيه.

وعاد ريال مدريد، للمران الصباح، لأول مرة بعد تتويجه ببطولة كأس أرجاء العـالم للأندية في الإمارات، لكي يستعد لآخر مبارياته خــلال هذا العام أمام برشلونة، متصدر الليجا، برصيد 42 نقطة.