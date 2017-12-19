أم تفقد طفلتها لمدة 3 دقائق ثم تعود إلى الحياة بسبب الزكام

نورة الشهري(صدى):

كادت سيدة أن تفقد طفلتها الرضيعة ” صوفيا ” بعدما أصيبت بنوبة عطاس وسعال أدت إلى توقف التنفس لديها لبضع دقائق .

ووفقًا لتقارير أجنبية ، فقد اكتشف الأطباء أن الزكام تحول لدى الطفلة إلى التهاب فعلي بسبب استمراره لأيام معدودة ، وهو ما جعل الطفلة تعاني من التهاب بالقصبة الهوائية ، وهو مرض يشيع انتشاره بين الأطفال دون الثانية .

وعندما بدأت الطفلة بالعطاس والسعال بشكل مستمر ذهبت الأم إلى الطبيب الذي شخص المرض على أنه مجرد زكام وأنها ستصبح على ما يرام خلال أيام ، إلا أن الأعراض أصبحت تزداد حدة ، وتحول لون الطفلة إلى الأزرق ليستدعي والدها سيارة الإسعاف ، ويكتشف وفاتها لمدة 3 دقائق ومن ثم عودتها للحياة مرة أخرى .