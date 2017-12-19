  • الثلاثاء 19

    ديسمبر

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. أم تفقد طفلتها لمدة 3 دقائق ثم تعود إلى الحياة بسبب الزكام

أم تفقد طفلتها لمدة 3 دقائق ثم تعود إلى الحياة بسبب الزكام

أم تفقد طفلتها لمدة 3 دقائق ثم تعود إلى الحياة بسبب الزكام
نورة الشهري(صدى):

كادت سيدة أن تفقد طفلتها الرضيعة ” صوفيا ” بعدما أصيبت بنوبة عطاس وسعال أدت إلى توقف التنفس لديها لبضع دقائق .

ووفقًا لتقارير أجنبية ، فقد اكتشف الأطباء أن الزكام تحول لدى الطفلة إلى التهاب فعلي بسبب استمراره لأيام معدودة ، وهو ما جعل الطفلة تعاني من التهاب بالقصبة الهوائية ، وهو مرض يشيع انتشاره بين الأطفال دون الثانية .

وعندما بدأت الطفلة بالعطاس والسعال بشكل مستمر ذهبت الأم إلى الطبيب الذي شخص المرض على أنه مجرد زكام وأنها ستصبح على ما يرام خلال أيام ، إلا أن الأعراض أصبحت تزداد حدة ، وتحول لون الطفلة إلى الأزرق ليستدعي والدها سيارة الإسعاف ، ويكتشف وفاتها لمدة 3 دقائق ومن ثم عودتها للحياة مرة أخرى .

 


الوسوم:, , , , , ,

تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 95 ] نشر منذ 17 دقيقة

ياالله الأطفال مسؤولية وتخافين عليهم من كل شيء ☹
الحمدلله الله لطف ببنتها 😭

الله يرزق كل محروم من الذرية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *