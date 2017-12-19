الثقفي: الميزانية الجديدة تمثل نقلة تنموية كبيرة

عادل الحربي(صدى):

أكد رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الدكتور خليل بن مصلح الثقفي، أن المملكة تشهد اليوم مشاريع عملاقة للبنى التحتية والخدمات الملامسة لحياة المواطن وراحته، مؤكدًا أن هذا ما يصبو إليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، ويضعه نصب عينيه دائما منذ توليه دفة الحكم.

وأضاف ” الثقفي ” في تصريحات صحفية، أن ميزانية المملكة لهذا العام 1439-1440 هـ تعكس رؤية المملكة 2030، وما تحمله من مضامين توضح نهج الدولة الحديثة التي تراعي الاستدامة المثلى من جميع الموارد المتاحة في الوطن.

وأوضح أن ميزانية هذا العام تمثل نقلة تنموية كبيرة، روعي فيها مواصلة البرامج والمشروعات التي تحقق للوطن عزته ورفعته وتحقق للمواطن سبل العيش الكريم وفق تنمية مستدامة تشمل جميع انحاء الوطن.

وأشار إلى أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي أقرتها القيادة الرشيدة خلال الفترة الماضية أسهمت في إدارة الموارد المالية بكفاءة، وتخفيض عجز الميزانية، بالرغم من تراجع أسعار النفط.