” المغامسي ” : ستبقى عاصفة الحزم حتى ينزع السم من ذنب الرقطاء

نايف السالم(صدى):

أدان إمام مسجد قباء في المدينة المنورة الشيخ صالح المغامسي، تحول المناطق الخاضعة لسيطرة ميلشيا الحوثي في اليمن لخنجر فارسي ضد جزيرة العرب.

وقال ” المغامسي ” ، في تغريدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، منذ القرن الثاني كان في اليمن سنة وزيدية وشيعة، لكن اليمن لم يكن يومًا من الدهر خنجرًا لفارس ضد جزيرة العرب، وهو ما رضيه الحوثيون لأنفسهم .. فبئس أخو العشيرة هُم . وعليه ستبقى عاصفة الحزم حتى يُنزع السم من ذَنَب الرقطاء.

وأسقطت الدفاعات الجوية السعودية، صاروخًا أطلقته الميليشيا الحوثية الإيرانية اليوم باتجاه منطقة سكنية جنوبي الرياض وتم اعتراضه وتدميره دون حدوث أضرار.