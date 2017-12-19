وزير الاقتصاد والتخطيط: إطلاق 9 برامج في 2018 لزيادة النمو

نايف السالم(صدى):

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط، محمد التويجري، أنه سيتم الاستمرار في تحفيز القطاع الخاص بكل الأدوات المتاحة، وكذلك تحسين الإجراءات التشريعية في ميزانية 2018.

وتوقع وزير الاقتصاد، إطلاق 9 برامج في 2018؛ لزيادة النمو و دعم برامج رؤية 2030 وخلق وظائف جديدة، وأيضًا أن تشهد المملكة انتعاشًا في 2018، وتحسن بشكل عام في ميزان المدفوعات.

وأكد الوزير أنه تم الانتهاء من إنشاء مركز متخصص بدراسة خصخصة القطاعات الاقتصادية.