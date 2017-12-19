وزير المالية: من المتوقع تحسن معظم المؤشرات الاقتصادية في 2018

عادل الحربي(صدى):

قال وزير المالية محمد الجدعان، إن حكومة المملكة تستهدف في ميزانية 2018م خفض عجز الميزانية إلى نحو 3. 7% من الناتج المحلي الإجمالي الإسمي مقابل عجز متوقع بنحو 9 . 8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017م، كما تقدر الزيادة في إجمالي الإيرادات في ميزانية 2018 بنحو 6 . 12% مقارنة بالمتوقع تحصيله في عام 2017 بينما ترتفع الإيرادات غير النفطية بنحو 14 %.

وأضاف الجدعان، في كلمته خلال الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الثلاثاء (19 ديسمبر 2017 )، أنه من المتوقع أن تتحسن معظم المؤشرات الاقتصادية الكلية في عام 2018م، مقارنة بالعام الذي سبقه، مدفوعة بميزانية تركز على الانفاق الرأسمالي التوسعي وبرامج الإصلاح الاقتصادي.

وأعرب وزير المالية، عن توقعاته بأن يسهم التحفيز والانفاق الحكومي الرأسمالي في ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي الحقيقي في 2018، وتحييد آثار سياسات استدامة المالية العامة، كما أنه من المتوقع انخفاض معدل البطالة بين السعوديين مقارنة بالعام السابق.

وأشار إلى أن التقديرات تشير إلى بلوغ اجمالي الإيرادات حوالي 783 مليار بزيادة 6. 12% عن المتوقع عام 2017م، وتم اعتماد ميزانية سيكون الإنفاق فيها 978 مليار ريال مرتفعة عن العام السابق بنسبة 6 . 5%؛ حيث يدفع هذا الارتفاع التوسع في الإنفاق على مخصصات مبادرات برامج الرؤية 2030.