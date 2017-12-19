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” الاتحاد العربي للكرة ” يختار رئيسه الجديد غدًا

” الاتحاد العربي للكرة ” يختار رئيسه الجديد غدًا
نواف السالم(صدى):

كشفت الهيئة العامة للرياضة، اليوم الثلاثاء، عن عقد جمعية عمومية غير عادية للاتحاد العربي لكرة القدم من أجل تنصيب الرئيس الجديد لمجلس إدارته.

وأضافت الهيئة العامة، عن حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أنه من المقرر أن تنعقد الجمعية العمومية غير العادية مساء الغد الأربعاء بمدينة الرياض .

يذكر أن الأمير تركي بن خالد كان قد تقدم باستقالته من رئاسة الاتحاد العربي في الفترة الماضية بعد توليه المهمة بدلًا من الأمير نواف بن فيصل .


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