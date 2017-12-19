العيسى: الميزانية الجديدة تؤكد السياسات الحكيمة التي تنتهجها الحكومة

علي القحطاني(صدى):

أشاد الدكتور أحمد العيسى، وزير التعليم، بميزانية العام القادم، مؤكدًا أنه تعبر عن السياسة الحكيمة التي تنتهجها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ” حفظه الله ” في دعم القطاعات الحيوية في الاقتصاد .

وقال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” أرقام ميزانية الخير والنماء التي أعلن عنها اليوم، تؤكد السياسة الحكيمة التي تنتهجها حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله في دعم القطاعات الحيوية في الاقتصاد واستمرار دعم الخدمات الأساسية التي تمس حياة المواطنين من تعليم وصحة ونقل وخدمات بلدية وغيرها ” .