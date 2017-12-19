5 نصائح لعلاج التهابات المفاصل بالمنزل

نورة الشهري(صدى):

أكد بعض المختصون في جراحة العظام، أن التهابات المفاصل التي يتعرض لها السيدات في فصل الشتاء من الممكن أن يتم علاجها منزليا دون اللجوء إلى الطبيب، موضحين أن أبرز أعراض التهابات المفاصل الشكوى من آلام في إحدى المفاصل وأبرزها الكوع والركبة والكعبين، والشعور بتنميل أو وخذ في أحد مناطق الجسم .

وتعد أبرز خطوات العلاجات المنزلية هي :

1- التمارين الرياضية: حيث يتم إجراء عدد من التمارين البسيطة التى ينبغى أن يقوم بها جميع المصابين بالتهاب المفاصل يوميا، وتسمى تمارين نطاق الحركة وتساعد المرضى على مرونة العضلات والحفاظ على حركة صحية .

2- فقدان الوزن : زيادة الوزن يزيد من الضغط على المفاصل و 10 رطل من زيادة الوزن يساوى زيادة الضغط 40 رطل على الركبيتين.

3- جلسات العلاج الطبيعي: إجراء جلسات العلاج الطبيعي على المفاصل الرئيسية تساعد على تقليل الالتهاب ومرونة الحركة في الجسم ، مما يقلل من الألم.

4- الابتعاد عن الأطعمة المملحة والشطة: الإفراط في تناول مثل هذة الأطعمة يساعد في زيادة الالتهاب وآلام العضلات.

5- المياة الدافئة:الاستحمام اليومى بالمياة الدافئة والتدفئة الجيدة يساعد على تقليل التهابات المفاصل.