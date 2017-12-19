بالصور.. إتلاف 43 كيلو مواد غذائية بالمدينة

نايف السالم(صدى):

نفّذت الفرق الرقابية بأمانة المدينة المنورة، الحملة التصحيحية في نطاق بلدية الحرم، وتم إتلاف 43 كيلو من المواد الغذائية و60 لتر من السلطات الغير صالحه للاستهلاك الآدمي.

وكتبت الأمانة في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” : ” قامت الفرق الرقابية بأمانة المدينة بتنفيذ الحملة التصحيحية في نطاق بلدية الحرم وتم زيارة منشآتين صحية و أربعة محلات تجارية نتج عنها إتلاف 43 كيلو من المواد الغذائية و60 لتر من السلطات الغير صالحه للاستهلاك الادمي مع تدني مستوى النظافة العامة لبعض المحلات ” .