أودي تقدم RS4 أفانت بقوة 444 حصان

متابعات(صدى):

مع وصول RS4 أفانت الجديدة في السوق الأوروبية، أصدرت أودي باقة من الصور المفصلة للسيارة الفائقة الجديدة, ومثل RS5 كوبيه، فنسخة 2018 من RS4 أفانت تخلت عن المحرك V8 لصالح المحرك 2.9 لتر V6 مع شاحنين توربينيين بقوة444 حصان وعزم دوران 600 نيوتن متر.

وفي الواقع، يشتركان في نفس ناقل الحركة من ثماني سرعات أوتوماتيكي مع التخلي عن مزدوج القابض بجانب توفر نظام الدفع الرباعي كواترو يرسل ما يصل الى 60 في المئة من الطاقة إلى المحور الخلفي في الحالات العادية و يتميز بدفع رياضي خلفي يتم التحكم به إلكترونيا.

أما سيارة RS4 أفانت فتقوم بالتسارع في غضون 4.1 ثانية فقط، في حين أن السرعة القصوى كالمعتاد تقتصر إلكترونيا على 155 ميلا في الساعة (250 كم / ساعة)، ولكن إذا اختبار باقة RS Dynamic الاختيارية، سوف يرفع سرعة السيارة الى 280 كم في الساعة.

وأروع شيء عن RS4 أفانت يبقى هو هيكل السيارة، وبشكل أكثر تحديدا أقواس العجلات العريضة والواجهة الأمامية مع الشبك باطار واحد الأكثر عدوانية ومداخل الهواء الضخمة فضلا عن عجلات 19 بوصة قياسية أو اختيارية 20 بوصة.