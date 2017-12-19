الملك سلمان: ” وضعت نصب عيني مواصلة العمل نحو التنمية الشاملة “

عادل الحربي(صدى):

صرَح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ” حفظه الله “، بأن الميزانية تواصل الصرف على القطاعات التنموية المختلفة في جميع مناطق المملكة بمعدلات مرتفعة.

وأضاف ” حفظه الله ” خلال مؤتمر الإعلان عن ميزانية العام المالي القادم، أنه تم توجيه الوزراء وجميع المسؤولين برفع مستوى الآداء وتطوير الخدمات الحكومية وتعزيز كفاءة الإنفاق والشفافية.

وأكد خادم الحرمين الشريفين ” حفظه الله ” ، أنه لا فرق بين منطقة وأخرى، قائلًا : ” وضعت نصب عيني مواصلة العمل نحو التنمية الشاملة والمتوازنة في كافة المناطق ” .

وتابع ” حفظه الله ” ، أنه تم استهداف خفض العجز في ميزانية العام القادم ليكون أقل من 8% من الناتج المحلي الإجمالي رغم الحجم الكبير والتوسعي في الميزانية.

ووقع الملك سلمان ” حفظه الله ” ، منذ قليل، أكبر ميزانية في تاريخ المملكة لعام 2018.