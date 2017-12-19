بالفيديو.. لحظات اعتماد خادم الحرمين الشريفين لأكبر ميزانية في التاريخ

نايف السالم(صدى):

وقَع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ” حفظه الله ” ، منذ قليل، أكبر ميزانية في تاريخ المملكة ، لسنة 1439-1440.

وأعلن ” حفظه الله ” تفاصيل الميزانية الجديدة، موضحًا أنه لا يجوز خلال السنة المالية إحداث وظائف أو مراتب أو رتب خلاف ما هو معتمد في الميزانية العامة للدولة.

كما أنه لا يجوز خلال السنة المالية رفع المراتب والرُتَب المعتمدة في الميزانية العامة للدولة، وكذلك استعمال الاعتماد في غير ما خصص له أو إصدار أمر بالالتزام أو بالصرف بما يتجاوز الاعتماد أو الالتزام بأي مصروف ليس له اعتماد في الميزانية.