حرمان شايع شراحيلي من المباريات 3 أشهر

ماجد الاشرم (صدى):

قررت لجنة الانضباط والأخلاق حرمان لاعب نادي النصر شايع شراحيلي من المشاركة في أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة (3 أشهر) من تاريخ القرار، وذلك لعدم تنفيذه لقرار لجنة الانضباط والأخلاق خلال المهلة المحددة في منطوق قرار اللجنة و قررت حرمان لاعب الأهلي علي الزبيدي من المشاركة في أي نشاط بكرة القدم لمدة 3 أشهر وإلزام النادي بتنفيذ القرار خلال ١٤ يوما، بدفع غرامة (65,050) و(1,200,000) و(1,000) ريال، ورسوم التقاضي (5,000) ريال وفي حال عدم السداد سيتم خصم ٦ نقاط والمنع من التسجيل لفترة وإلزام مساعد مدرب فريق نادي الاتحاد كلارنس وليم أكونا بدفع غرامة (20,000 ريال)، نظير قيامه بالتدخين في المنطقة المحيطة بساحة الملعب من الداخل، أمام الباطن ضمن الدوري السعودي للمحترفين.

و حرمان لاعب الوحدة عبدالله آل عراف من المشاركة في أي نشاط بكرة القدم لمدة 3 أشهر، وإلزام النادي بتنفيذ القرار خلال 14 يومًا بدفع غرامة (20,050) و(300,000) و(1,000)ورسوم التقاضي البالغ(5,000) ريال وفي حال عدم السداد سيتم خصم 6 نقاط والمنع من التسجيل لفترة.