رئيس الاتحاد لكرة القدم يوجه الشكر للهيئة العامة للرياضة

طلال الغامدي(صدى):

وجه سعادة رئيس الاتحاد لكرة القدم، عادل بن محمد عزت، لشكر لمعالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، بمناسبة الاحتفال الذي أقامته الهيئة بمناسبة تأهل المنتخب الوطني إلى كأس العالم في روسيا العام المقبل.

وأشاد ” عزت ” ، بالنجاح الباهر الذي ظهر به الحفل بحضور كبار مسئولي الرياضة وكرة القدم في الوطن العربي والخليج، ونجوم كرم القدم في العالم، منوهًا بالدعوة التي حظي بها نجوم الانجازات في تاريخ كرة القدم بالممكلة خلال العقود الماضية.

وأكد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن هذه الاحتفالية الكبرى لم تكن مستغربة، إذ جاءت امتدادًا للدعم السخي وغير المسبوق الذي تجده رياضة الوطن وشبابه من قبل خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، ومواكبة للاهتمام الكبير، مشددًا على أن ذلك يزيد من من إصرار مجلس الاتحاد لكرة القدم، والعاملين فيه على أن يكونوا على مستوى المسئولية، لتحقيق الأهداف المرسومة.